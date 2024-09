Fliesen-Murschel feiert 90-jähriges Firmenjubiläum

Bitte aktivieren Sie Javascript

Filderstadt-Bonlanden.Der in dritter Generation geführte Meisterbetrieb mit einem Team von rund 40 Mitarbeitern ist breit aufgestellt: Zum einen verlegt das Unternehmen Fliesen im Neubau, bei Sanierungen oder altersgerechten Umbauten, zum anderen hat es sich bereits in den sechziger Jahren auf die Verlegung hochbelastbarer keramischer Rüttelböden spezialisiert.

Markus und Horst Murschel

Der Begriff Rüttelboden ist der Allgemeinheit nur wenig bekannt, obwohl fast jeder täglich darauf geht. Keramische Rüttelböden kommen immer dann zum Einsatz, wenn es um Langlebigkeit, höchste Stabilität und Belastbarkeit geht. Verlegt sind sie oft in Supermärkten, Kfz-Werkstätten und in Auto- oder Feuerwehrhäusern. Auch immer mehr Privatleute sind von der Belastbarkeit der Böden überzeugt und lassen sich diese in ihren privaten Garagen oder Werkstätten einbauen.

Bad Koje in der hauseigenen Fliesenausstellung

Das zweite Standbein des Unternehmens, die Verlegung von Fliesen und Platten, brachte seit der Firmengründung so einige Veränderungen mit sich.

Wo früher kleine und handliche Fliesen verlegt wurden, kommen heute XXL-Fliesen bis zu einem Format von 1,60x3,20 m zum Einsatz. Früher war die Fliese Mittel zum Zweck, heute ist sie Ausdruck von Design, Charakter und Emotion.

Präsentiert werden die Fliesen in der hauseigenen Fliesenausstellung, welche im Jahr 2021 trotz Corona erweitert wurde: Die Ausstellungsfläche wurde verdoppelt, 3D Fliesenvisualisierungen eingeführt und es gibt seitdem mehr Raum, technische Detaillösungen mit seinen Vorteilen und Möglichkeiten präsentieren zu können.

Bar in der hauseigenen Fliesenaustellung

Übergänge, welche standardmäßig mit Schienen abgedeckt werden, können heutzutage aus Fliesen konstruiert werden, Waschbecken passend aus Bodenfliesen gebaut und dank Großformatfliesen ganze Treppen einheitlich gestaltet werden. Auch der Outdoor-Bereich kommt nicht zu kurz: Dieser Bereich erhält eine zunehmende Bedeutung. Somit gibt es auch hierfür eine große Auswahl an Fliesen und Platten, die nicht nur ihren Zweck, sondern auch Design und Funktionalität mehr als erfüllen. Optisch durchlaufende Fliesen im Wohn- und Outdoorbereich ist heute ein großer Trend. Obwohl die Gegebenheiten im Innen- und Außenbereich unterschiedlichste Anforderungen an die Fliesen in Stärke, Oberfläche und Verlegart mit sich bringen, wird eine einheitliche Gestaltung immer beliebter und die Umsetzung durch unser Galabau-Team möglich.

Für solche Detaillösungen und XXL-Formate benötigt es einen hochmodernen Fuhr- und Maschinenpark, ebenso Erfahrung, handwerkliches Geschick und Herzblut, sonst ist man bei dieser Art der Ausführung chancenlos, so Murschel. Den Umgang mit diesen Besonderheiten lernen auch bereits die Azubis des Betriebs von der Pike auf. Nicht umsonst hat Murschel bereits mehrere Landessieger ausbilden dürfen.

Aufgrund der Corona-Vorgaben konnte nach Fertigstellung der Fliesenausstellung keine Eröffnungsparty gefeiert werden. Dies wird nun nachgeholt: Am Sonntag, den 15.09.2024 ab 11 Uhr gibt es einen großen Tag der offenen Tür mit allerlei Interessantem: Präsentation und Schnittvorführungen von XXL-Fliesen, Informatives und Neues aus der Welt der Fliesen und für das leibliche Wohl ist natürlich auch bestens gesorgt.