Familiäre Strukturen und positives Betriebsklima über 18 Länder hinweg

Rund 2.300 Menschen arbeiten an 72 Standorten in 18 Ländern der Welt für ein Unternehmen mit Hauptsitz in Metzingen: Storopack. Trotz der internationalen Ausrichtung und der Größe wird der Familienbetrieb tatsächlich nach wie vor familiär geführt. Den Zusammenhalt, der damit einhergeht, schätzt das Team besonders — denn die Hierarchien sind flach und die Entscheidungswege kurz, der Kontakt zu den Entscheidungsträgern ist persönlich und jeder Mitarbeitende wird wertgeschätzt. Ein

Betriebsklima zum Wohlfühlen

Es herrscht ein positives Betriebsklima, dessen Eckpfeiler Nicole Pichler bereits vor 15 Jahren in ihrer Bachelorarbeit benannt hat. Damals war sie als Studentin im dualen Studiengang BWL–Industrie bei Storopack tätig und arbeitete sieben Attraktivitätsfaktoren heraus, die Storopack als Arbeitgeber auszeichnen und an allen Standorten weltweit nach außen wie auch nach innen kommuniziert werden. Befragt hatte sie dafür Mitarbeitende auf unterschiedlichen Ebenen, von der Reinigungskraft bis hinauf ins Management.

Nicole Pichler selbst ist das beste Beispiel für die Identifikation mit dem Arbeitgeber: Seit 18 Jahren arbeitet sie bei Storopack und ist damit eine der vielen Mitarbeitenden, die über einen langen Zeitraum für das Unternehmen tätig sind. »Es ist in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich, dass man so viele Jahre bleibt«, das weiß sie als HR Employer Branding Expert nur zu gut — und sie weiß auch, weshalb so viele Mitarbeitende Storopack über Jahrzehnte treu bleiben. Lange Betriebszugehörigkeiten werden vom Unternehmen geehrt und auch in der Mitarbeitendenzeitung erwähnt. Denn, so das Credo des Unternehmens: »Zufriedene Mitarbeiter sind unser größtes Potenzial.« Damit einher geht auch, jeden Mitarbeitenden in seiner Individualität zu fördern und ihm die Möglichkeit zur Weiterbildung zu geben. »Es stehen alle Türen offen«, erklärt Nicole Pichler. Grundsätzlich erhalten die Mitarbeitenden den Freiraum, den sie brauchen, um ihre Arbeit effizient und mit der notwendigen Kreativität erledigen zu können. Deshalb versucht Storopack u. a., für jeden ein passendes Arbeitszeitmodell zu finden, um z. B. Beruf und Familie zu vereinbaren.

Ermstal-Marathon 2024 Foto: PR Ermstal-Marathon 2024 Foto: PR

Innovation trifft Tradition

Storopack, 1874 als Familienunternehmen gegründet, ist Spezialist für Schutzverpackungen und technische Formteile. Ziel ist es, den Kunden maßgeschneiderte und flexibel einsetzbare Verpackungslösungen aus Papierpolstern, Luftkissen, PU-Schaumverpackungssystemen oder Verpackungschips zu bieten. Zur breiten Produktpalette gehören auch Thermo- und Isolierboxen. Storopack- Produkte sind darüber hinaus in der Automobilbranche gefragt, etwa als Stoßfänger und Kopfstützen.

In dem weltweit agierenden Unternehmen spielen Innovation und Nachhaltigkeit eine große Rolle. Man nimmt die Verantwortung gegenüber der Gesellschaft ernst, soziales Engagement ist eine Selbstverständlichkeit. Aus diesem Grund unterstützt Storopack verschiedene Initiativen und fördert das Miteinander im Unternehmen durch gemeinsame Aktionen — etwa durch die Teilnahme an Sportevents. Allein dieses Jahr gingen bereits beim Ermstal-Marathon, beim Metzinger Spendenlauf, bei MudMates und beim Stadtradeln in Metzingen Storopack-Teams an den Start.

Skiausfahrt 2024 Foto: PR Skiausfahrt 2024 Foto: PR

Viel wird auf Seiten des Unternehmens dafür getan, dass das Arbeitsklima stimmt. Es wird von den Mitarbeitenden aber auch etwas erwartet: Einsatzbereitschaft, Eigeninitiative und Flexibilität sowie Identifikation mit dem Unternehmen und seinen Zielen. Wer bei Storopack seinen Platz gefunden hat, kann hier durchaus mit einem viele Jahre dauernden Miteinander rechnen — inklusive internen Aufstiegsmöglichkeiten. Das zeigt sich übrigens schon bei der Ausbildung von jungen Menschen in den unterschiedlichsten Berufen: »Ausgebildet wird nicht nach dem Gießkannenprinzip«, macht Nicole Pichler deutlich. »Wir stellen nach Bedarf mit dem Ziel ein, alle Auszubildenden zu übernehmen.«

BENEFITS, DIE BEGEISTERN!

Betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen

Sportangebote wie Betriebssport, Kooperation mit Fitnessstudio und Teilnahme an Sportveranstaltungen

Zahlreiche Mitarbeitervorteile, z. B. Corporate Benefits, Corporate Pass Outletcity Metzingen und JobRad

Das gewisse Extra

Storopack setzt auf netzwerkübergreifende Zusammenarbeit und respektvollen Umgang: Bei unseren regelmäßigen Mitarbeiterevents — z. B. Familientag, Fußballturnier, Skiausfahrt — lernen sich unsere Mitarbeitenden teilweise sogar über Ländergrenzen hinweg kennen. Das fördert ein angenehmes Betriebsklima und ein vertrauensvolles Miteinander.