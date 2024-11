Bitte aktivieren Sie Javascript

Ganz gleich, welche Anforderungen ein Druckluftsystem oder eine pneumatische Anwendung stellt: Die Fachleute von RIEGLER finden eine Lösung.

Das Familienunternehmen mit Sitz in Bad Urach behauptet sich seit 1936 erfolgreich am Markt und versorgt seine Kunden aus Industrie und Technischem Handel im In- und Ausland mit passenden Produkten aus Drucklufttechnik und Pneumatik. »Mit 30.000 ab Lager verfügbaren Artikeln und individuell auf jede Anwendung angepassten Ingenieursleistungen wird Kundenorientierung bei uns zu Kundenverständnis«, erzählt Geschäftsführer Philipp Wacker. »Nur wer ganz nah am Kunden dran ist, kann dessen Herausforderungen verstehen und ihm eine wirklich perfekte Lösung bieten. Mit Leistungen von der Beratung bis zum Service der eingebauten Pneumatik wollen wir es einfach besser machen.«

Darüber hinaus tut RIEGLER viel im Bereich Nachhaltigkeit. Grundlage für die unternehmenseigene Klimaschutzstrategie bildet schon seit 2019 die professionelle Ermittlung des gesamten CO2-Ausstoßes von RIEGLER. Zum einen wird versucht, möglichst viele Emissionen aus eigener Kraft einzusparen. Zum anderen werden aber auch unvermeidbare Ausstöße durch die Beteiligung an internationalen Klimaschutzprojekten kompensiert.

Racing-Team Foto: PR Racing-Team Foto: PR

Wertschätzendes und motivierendes Miteinander prägen die Arbeitsatmosphäre des traditionsreichen Familienunternehmens. »Wir nehmen unsere gesellschaftliche Verantwortung als Arbeitgeber von über 170 Mitarbeitenden und aktuell sieben Auszubildenden sehr ernst«, erklärt Philipp Wacker. Zu einer effizienten Arbeitswelt und einer guten Unternehmensatmosphäre tragen kurze Entscheidungswege bei, so der Geschäftsführer. Gleichzeitig legt RIEGLER aber auch großen Wert auf eine ausgeglichene Work-Life-Balance. Der Betrieb ermöglicht daher flexible Arbeitszeiten und unterstützt die Fort- und Weiterbildungen seiner Mitarbeitenden aktiv. Kita- und Kindergarten-Zuschuss entlasten zudem berufstätige Eltern.

Zylinderfertigung Foto: PR Zylinderfertigung Foto: PR

Besonders beliebt ist auch das unternehmenseigene Gesundheitsmanagement. Neben eigenen Yoga-, Mountainbike- und Laufgruppen bietet RIEGLER auch Thementage mit wechselnden Schwerpunkten rund um die Gesundheit an. Bei diesen Gelegenheiten können sich alle Mitarbeitenden kostenlos durchchecken lassen und bekommen interessante Impulse für die individuelle Gesundheitsförderung. Wer sich auch als Zuschauer für Sport begeistert, kann sich außerdem Firmentickets für die Heimspiele der TUSSIES Metzingen und des SSV Reutlingen sichern.

BENEFITS, DIE BEGEISTERN!

Altersvorsorge: Arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge, bAv und vermögenswirksame Leistungen

Betriebliches Gesundheitsmanagement: Sportgruppen, JobRad und Arbeitsplatzbrille

Flexible Arbeitszeiten: Teilzeit- und Homeoffice-Optionen sowie Sonderurlaubstage

Das gewisse Extra

Wertschätzung für das Team und seine Leistungen wird bei RIEGLER großgeschrieben. Aus diesem Grund gibt es hier Traditionen wie z. B. Sommerfest und Weihnachtsfeier, Abteilungs- Events und sogar Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke.