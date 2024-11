Die Liebe zur Mode zum Beruf machen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wenn Evangelia Bourlaki über ihren Arbeitsalltag spricht, gerät sie direkt ins Schwärmen: »Ich bin seit 25 Jahren bei Zinser und freue mich nach wie vor auf jede neue Saison, auf die neuen Modelle, die Farben, Muster und Materialien«, erzählt sie. Dabei sah der Plan ursprünglich ganz anders aus: Eigentlich wollte die gelernte Friseurin nur vorübergehend für das traditionsreiche Modehaus arbeiten, ein paar Wochen zur Überbrückung während einer Phase der beruflichen Neuorientierung. Doch dann entdeckte sie die Verkaufsberatung für sich — und der Rest ist eine wirklich schöne Geschichte.

»Wer Mode liebt und gern mit Menschen arbeitet, ist bei Zinser genau richtig«, findet Evangelia Bourlaki. In der Filiale in Tübingen ist sie vor allem in der Premiumabteilung anzutreffen, denn ihre Spezialität ist hochwertige Damenoberbekleidung. In diesem Bereich ist Bourlaki auch als Private Shopper tätig, als persönliche Verkaufsberaterin, die Kundinnen dabei hilft, von der Kleidung bis hin zu Schuhen, Schmuck und Accessoires vollständige Looks zusammenzustellen. »Das ist ein kostenloser Service, den man bei Zinser ganz einfach online buchen kann, um sich eine intensive Beratung zu sichern«, erzählt sie. »Mal helfe ich der Mutter einer Braut dabei, ihr Traum-Outfit für die Hochzeit zu finden, mal stelle ich mit einer jungen Frau einen Business-Look zusammen, in dem sie Professionalität und Selbstbewusstsein ausstrahlt.«

Die Teilnahme am Private-Shopper-Programm steht allen Verkaufsmitarbeitern bei Zinser offen: Wer auf der Verkaufsfläche bereits Beratungstalent und Stilsicherheit unter Beweis gestellt hat, kann sich um die Teilnahme an einer Weiterbildung in der hauseigenen Zinser Akademie bewerben. »Bei dieser Schulung geht es z. B. darum, wie man auf die Kunden zugehen kann, um herauszufinden, was sie suchen und welche Größe sie tragen«, erklärt Bourlaki. »Diese Informationen brauchen wir, um passende Outfits vorzubereiten. Außerdem lernen wir hier, wie wir die verschiedenen Looks, die wir für einen Kunden ausgewählt haben, ansprechend darstellen können.«

Insgesamt umfasst das Zinser-Sortiment mehr als 350 Marken. Um den Überblick über aktuelle Trends zu behalten und ganz nebenbei auch Inspiration für neue Looks zu sammeln, nehmen die Verkaufsprofis von Zinser daher regelmäßig an sogenannten Fashion Events teil. An diesen Tagen stellen namhafte Modelabels ihre neuen Kollektionen vor. »Da gibt es Modenschauen und sogar Fashion-Coachings nur für uns Mitarbeiter. Oft sind auch Mode-Experten wie Kai Jäckel vor Ort, die dann live mit den Models Styling-Tricks demonstrieren«, erzählt Evangelia Bourlaki. »Diese Events genießen wir alle sehr: Die Mode ist herrlich, man lernt so viel Neues — und wer kann schon behaupten, dass sich seine Weiterbildung anfühlt wie die Teilnahme an der Fashion Week?«

Modern, serviceorientiert, familiär — diese drei Werte prägen seit rund 145 Jahren die gelebte Unternehmenskultur bei Zinser. Als eines der führenden Modehäuser in Baden-Württemberg hält Zinser auch mit den Veränderungen im Einzelhandel mühelos Schritt. Im Mittelpunkt steht dabei stets die persönliche Beratung durch Experten wie Evangelia Bourlaki, deren Leidenschaft für Mode jeden Einkauf zu einem besonderen Erlebnis macht. »Shopping bedeutet doch auch immer Genuss, oder? Und genau darum geht es bei uns: Wir sorgen dafür, dass die Kunden von Zinser ihren persönlichen Stil immer wieder neu entdecken und dabei neue Lieblingsstücke finden«, erzählt Bourlaki mit leuchtenden Augen. »Den größten Spaß macht es, wenn eine Kundin offen für ganz unterschiedliche Looks ist — wenn wir gemeinsam experimentieren können und sie am Ende sagt: Darauf wäre ich nie gekommen, danke, dass Sie mir das gezeigt haben! Das ist für mich der schönste Moment überhaupt.«

BENEFITS, DIE BEGEISTERN!

Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie betriebliche Altersvorsorge

Prämienmodell für leistungsgerechte Bonuszahlungen im Verkauf

Exklusive Mitarbeiter-Events für mehr Insights in die Fashion-Branche

Das gewisse Extra

Damit sie ihre Liebe zur Mode in vollen Zügen genießen können, erhalten alle im Team von Zinser einen starken Mitarbeiterrabatt: Wer für sich selbst einkauft, bekommt 35 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment — und wer Freunde und Familie beschenkt, kauft 20 Prozent günstiger ein.