Biosphärenwoche in drei Landkreisen

MÜNSINGEN/METZINGEN. Bei der mittlerweile 12. Biosphärenwoche von Samstag, 4. bis Sonntag, 12. Mai, dreht sich alles rund um das von der Unesco ausgezeichnete Biosphärengebiet Schwäbische Alb. Um erlebbar zu machen, was hinter dem Begriff »Biosphärengebiet« steckt, warten an neun Veranstaltungstagen mehr als 70 Aktionen und Angebote. Rund die Hälfte der Veranstaltungen sind besonders gut für Familien mit Kindern geeignet, heißt es in einer Mitteilung des Regierungspräsidiums Tübingen.

Bewohner wie Besucher können das Biosphärengebiet Schwäbische Alb auf zahlreichen Entdeckertouren, Naturerlebnisexkursionen oder geführten Wanderungen in vielfältiger Weise erkunden.

Tour mit Biosphären-Eseln

Im Landkreis Reutlingen beispielsweise erwartet das Reutlinger Umweltbildungszentrum Listhof Teilnehmende verschiedener Altersgruppen unter anderem zu einem Vogel-Frühstück, einer Kräuterwanderung, einer Tour mit den Biosphären-Eseln oder einer Muttertagswerkstatt. Im Lagerhaus im Albgut in Münsingen kann man »Von der Kakaobohne bis zum fertigen Produkt« Wissenswertes über die Schokoladenherstellung erfahren und in Pfullingen dreht sich beim Vortrag »Mit Honigbienen durch das Jahr« alles um das Imkern.

Im Landkreis Esslingen verspricht der »Biosphärenmarkt mit Frühjahrkrämermarkt und Künstlermarkt« in Lenningen-Gutenberg einen abwechslungsreichen Besuch. Gleiches gilt für die »Kulturtage rund um den Alten Schafstall Randeck« in Bissingen-Ochsenwang mit zahlreichen Ausstellungen, Führungen und Vorführungen. Im Alb-Donau-Kreis warten »Mystische Klänge aus der Unterwelt« in der Westerheimer Schertelshöhle auf Konzertbesucherinnen und -besucher und ein »Wandertreff mit Weißwurstfrühstück am Vatertag« freut sich nicht nur auf teilnehmende Väter.

Neben etablierten Highlights, wie dem Weilheimer Käse- und Genießer-Markt im Landkreis Esslingen, der »Albgemacht«-Genusswanderung in Metzingen, oder dem Aktionstag »Spannendes rund um Hütten« im Alb-Donau-Kreis wecken neue Veranstaltungen Vorfreude auf die Biosphären-Woche.

Panzertümpel und Wälder

So verspricht zum Beispiel die Exkursion »Panzertümpel, Wälder und eine Hüle auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Münsingen« einen spannenden Ausflug mit Informationen über außergewöhnliche Pflegemaßnahmen für den Naturschutz und die forstliche Betreuung von Wäldern.

Das jetzt kostenlose Veranstaltungsprogramm deckt die gesamte Gebietskulisse des Biosphärengebiets Schwäbische Alb mit den drei beteiligten Landkreisen Alb-Donau-Kreis, Esslingen und Reutlingen ab und bietet auf 32 Seiten eine große Angebotsvielfalt. Detaillierte Informationen gibt es online. (eg)

www.biosphaerengebiet-alb.de