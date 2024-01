Auto prallt in Zwiefalten gegen Mauer

Bitte aktivieren Sie Javascript

ZWIEFALTEN. Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen an der Einmündung Schulstraße/Mauerstraße entstanden. Ein 46-Jähriger war gegen 4.20 Uhr mit seinem VW auf der Schulstraße in Richtung Mauerstraße unterwegs. An der dortigen Einmündung wollte er nach links abbiegen.

Dabei kam er mit dem Wagen auf der glatten Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Der 46-Jährige erlitt dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Der VW war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. (pol)