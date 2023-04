Arbeitsmarkt in Reutlingen ist weiterhin stabil

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Insgesamt 10.088 Menschen waren im März im Bezirk der Agentur für Arbeit Reutlingen arbeitslos gemeldet. 62 Personen weniger als im Februar. Wie schon im Vormonat gab es somit auch im März einen leichten Rückgang der Erwerbslosen, aber auch diesmal wieder jahreszeitlich eher unterdurchschnittlich. Die Arbeitslosenquote bleibt im Vergleich zu den beiden Vormonaten unverändert bei 3,5 Prozent. Im Baden-Württemberg-Schnitt blieb die Arbeitslosenquote im März ebenfalls unverändert bei 3,8 Prozent.

»Von einer klassischen Frühjahrsbelebung kann man dabei zwar nicht wirklich sprechen«, so Oliver Kerl, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Reutlingen. »Aber der Arbeitsmarkt bleibt weiterhin stabil und trotz der moderat steigenden Zahlen in der Grundsicherung (SGB II), vermutlich vor allem zu erklären mit der Aufnahme weiterer ukrainischer Geflüchteter, sind die Gesamtzahlen leicht rückläufig.« Der Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen ist im März erstmals wieder gegenüber dem Vorjahr gesunken. 1 340 Arbeitsstellen wurden dem Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Reutlingen neu gemeldet, das sind 199 Stellenangebote (12,9 Prozent) weniger als im Februar. Insgesamt hatten die Vermittlungsfachkräfte zum Statistikzähltag 6 028 Stellen im Bestand und somit trotzdem noch 47,2 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Praktikumswoche ab Pfingsten

Ein halbes Jahr vor dem Ausbildungsbeginn im Herbst ein Blick auf die Entwicklungen am Ausbildungsmarkt: 1 457 Bewerberinnen und Bewerber haben sich seit Oktober 2022 bei der Agentur für Arbeit Reutlingen für eine Ausbildungsstelle gemeldet. Das sind 2,7 Prozent weniger als zum gleichen Zeitpunkt im vergangenen Jahr. Die Betriebe in der Region haben seit Oktober dagegen 3 539 Berufsausbildungsstellen gemeldet, noch einmal 19 mehr als 2022. »Die Zurückhaltung der Ausbildungsbetriebe, die während der Corona-Pandemie vorgeherrscht hat, scheint nun endgültig überwunden«, zeigt sich Oliver Kerl erleichtert. »Um den Fachkräftemangel mittel- und langfristig bekämpfen zu können, brauchen wir auch jede einzelne Ausbildungsstelle.«

Noch unschlüssigen Jugendlichen empfiehlt Kerl, sich möglichst frühzeitig mit dem Thema Berufsorientierung zu beschäftigen. »Hier bietet sich die Praktikumswoche an, in der man an fünf Tagen fünf verschiedene Berufe in fünf verschiedenen Unternehmen kennenlernen und sich so einen ersten Eindruck von den Ausbildungsberufen verschaffen kann.« Die Praktikumswoche startet in den Pfingstferien, anmelden und informieren können sich interessierte Jugendliche online oder per E-Mail bei der Berufsberatung der Arbeitsagentur Reutlingen oder per Telefon.

Entwicklung in den Landkreisen

Im Landkreis Reutlingen waren im März 6 162 Menschen (plus 10,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr) von Arbeitslosigkeit betroffen, davon waren 2 447 (plus 4,3 Prozent gegenüber Vorjahr) bei der Agentur für Arbeit und 3 715 (plus 14,5 Prozent gegenüber Vorjahr) beim Jobcenter Landkreis Reutlingen gemeldet. Im Landkreis Tübingen waren im März 2023 insgesamt 3 926 Menschen arbeitslos gemeldet (plus 20,2 Prozent gegenüber Vorjahr).

Davon wurden 1 603 von der Arbeitsagentur betreut (plus 1,3 Prozent gegenüber Vorjahr) und 2 323 (plus 38,0 Prozent gegenüber Vorjahr) vom Jobcenter Landkreis Tübingen. (eg)

https://praktikumswoche.de