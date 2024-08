100 Jahre Bewo Elektrogroßhandel Pfullingen

Die Unternehmenszentrale an der Daimlerstraße in Pfullingen.

Pfullingen.PFULLINGEN. Die Bernhard Wohlfarth GmbH & Co. KG – BEWO – feierte im Juli mit rund 700 Gästen ihr 100-jähriges Bestehen. Kunden, Lieferanten und Mitarbeitende sowie Vertreter der Innungen und Verbände kamen, um den Anlass auf dem malerischen Anwesen »MagicalHomes« in Heroldstatt zu würdigen. 1924 gegründet, entwickelte sich das Unternehmen von einer kleinen Fabrik für Anodenbatterien zum Elektro-Vollsortimentsgroßhandel mit 180 Mitarbeitenden an drei Standorten (Pfullingen, Nürtingen und Stuttgart) sowie einem Umsatz von über 80 Millionen Euro. Mit dieser Feier blickte BEWO nicht nur auf die Unternehmensgeschichte zurück, sondern setzte auch den Startschuss für eine weiterhin erfolgreiche Zukunft. Als Teil der Bruder Gruppe ist das Unternehmen bestens aufgestellt, um die hervorragenden Wachstumschancen in der innovativen Elektrobranche für sich zu nutzen und seine Marktposition weiter auszubauen. Das Jubiläumsfest stand ganz im Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung.

BEWO-Geschäftsführer Stephan Kurtze, Thomas Bürkle, Präsident des baden-württembergischenElektrohandwerks, und Markus Bruder, geschäftsführender Gesellschafter der BruderGruppe (v. li.). Foto: PR

Stephan Kurtze, Geschäftsführer der BEWO, stellte in seiner Eröffnungsrede die großartige Leistung heraus, die der Firmengründer Bernhard Wohlfarth und später Ulrich und Joachim Wohlfarth mit dem Aufbau des Unternehmens vollbracht haben. »Kontinuierliches Wachstum und ein Produkt und Serviceangebot am Puls der Zeit zeichnen BEWO seit jeher aus.«

Erfolgreiche Entwicklung

Zur erfolgreichen Entwicklung des Elektrogroßhandels haben auch noch viele weitere Menschen beigetragen, denen Stephan Kurtze für ihre Unterstützung, Treue und ihr Vertrauen dankte. Ohne seine Kunden, Lieferanten und Mitarbeitenden sowie die Vertreter der Innungen und Verbände »wäre BEWO nicht zu dem geworden, was er heute ist«. Ein besonderes Dankeschön richtete er an die Bruder Gruppe, zu der das Unternehmen seit 2019 gehört, und namentlich an den geschäftsführenden Gesellschafter Markus Bruder.

BEWO inZahlen Foto: PR

Die Bruder Gruppe in Zahlen Foto: PR

Starker Firmenverbund

Ein Teil dieses starken Firmenverbundes zu sein, biete BEWO ideale Voraussetzungen, um das Produkt- und Dienstleistungsspektrum kontinuierlich weiter auszubauen und den Kunden noch individuellere Lösungen sowie zusätzliches Know-how anzubieten. Aufgrund des großen Handlungs- und Gestaltungsspielraums wäre es dem Unternehmen möglich, optimal auf die regionalen Marktbedingungen einzugehen. Im Gegenzug drückte Markus Bruder seine Freude darüber aus, BEWO als erfolgreiches Traditionsunternehmen, das nun seit 100 Jahren das Vertrauen seiner Kunden genießt, im Firmenverbund zu wissen. Mit insgesamt 12 Unternehmen an 25 Standorten in Südwestdeutschland, Sachsen und Luxemburg sowie knapp 1.000 Mitarbeitenden erzielt die Unternehmensgruppe einen Umsatz von 440 Millionen Euro.

Bürgermeister gratuliert

Auch Stefan Wörner, Bürgermeister der Stadt Pfullingen, hob in seinem Grußwort hervor, wie stolz Pfullingen darauf ist, dass BEWO als hier ansässiges Unternehmen maßgeblich zur Attraktivität der Stadt als Wirtschaftsstandort beiträgt. Mit weiteren Grußworten gratulierten Thomas Bürkle, Präsident des baden-württembergischen Elektrohandwerks, und Dr. Stefan Engelhard, Bereichsleiter Innovation und Umwelt bei der Industrie- und Handelskammer Reutlingen. BEWO hätte sich als Markenname in der regionalen Elektrobranche fast so etabliert wie »Tempo« als Taschentuch, bekräftigte Bürkle die Bedeutung und das Ansehen des BEWO in der Branche. Ehrengäste von Verbänden Der Stellenwert des BEWO wurde auch durch die Zahl der hochrangigen Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Industrie und Interessenvertretung deutlich, die zur Feier kamen: Auch Dr. Hans Henning, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes des Elektro-Großhandels VEG e.V., Rainer Reichhold, Landeshandwerkspräsident Baden-Württemberg, sowie die Innungsobermeister der ansässigen Elektroinnungen waren unter den Gästen. Party bis in die Nacht Nach dem feierlichen Auftakt wurden die Gäste an ein festliches Buffet gebeten, und anschließend wurde bei einer »Stadlparty« bis in die späten Abendstunden getanzt. Ein Tanz in die Zukunft? »Die Zukunft wartet auf uns«, so Geschäftsführer Kurtze, und »die Zukunft ist elektrisch«. Die Aussichten seien also sehr vielversprechend – und das BEWO-Team hochmotiviert. (pr)

An der Außenbar des »Magical Homes« wurde bis in die späten Abendstunden gefeiert Foto: PR

Herrliches Wetter und beste Stimmung unter den rund 700 Gästen. Foto: PR

