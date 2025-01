Elephas Immobilien – die Geschäftsführer Mathias Krause und Mario Lukic wollen neue Standards für die Immobilienbranche schaffen

Elephas Immobilien hat sich zum Ziel gesetzt, den regionalen Markt frischer, transparenter und vor allem zugänglicher zu gestalten. »Wir sind überzeugt, dass Immobiliengeschäfte professionell und dabei auch angenehm gestaltet sein können,« sagt Geschäftsführer Mathias Krause. »Locker, nahbar, kompetent – das ist unsere Art,« ergänzt Mario Lukic, ebenfalls Geschäftsführer. Beide blicken gemeinsam auf viele Jahre Markterfahrung in der Immobilienwelt zurück.

Bei Elephas ist einiges anders. So heißt es dort gar nicht »Team«, sondern »Herde«. Offensichtlich hat sich das Unternehmen von Elefanten inspirieren lassen. Der sprichwörtliche rosa Elefant schafft nicht nur Aufmerksamkeit, die Charaktereigenschaften sieht die Herde auch als Vorbild: Elefanten sind stark, sie achten aufeinander und führen die Herde sicher ans Ziel. So soll der Kunde sicher ans Ziel gelangen. Schon jetzt präsentiert Elephas ein großes Immobilienangebot. »Wir wollen Möglichkeiten für alle schaffen – von der günstigen Einzimmerwohnung bis zur Villa oder zum Geschäftshaus«, sagt Mathias Krause. Auffallende Werbung am Objekt und aussagekräftige Bilder, Videos und Audio-Clips sollen frühzeitig die Atmosphäre des Objekts vermitteln.

»Wir möchten, dass Interessierte schon vor dem Besichtigungstermin optimal informiert sind.« ergänzt Lukic. Die Herde will neue Standards für die Immobilienbranche schaffen und arbeitet für das Jahr 2025 bereits an Innovationen.

Kunstmühlestraße 12/1 72793 Pfullingen Telefon 07121-159560 herde@elephas-immobilien.de www.elephas-immobilien.de