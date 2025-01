»Immobilienverkauf mit System«

Auf ein halbes Jahrhundert in der Branche kann Zickler Immobilien zurückblicken. Denn 1973 machte sich Margreth Zickler mit einem Maklerbüro in Reutlingen selbstständig. Aus kleinsten Anfängen heraus entwickelte sich ein Unternehmen, das jetzt in zweiter Generation von ihrem Sohn KlausJürgen und dessen Frau Sarah weitergeführt wird. Ein fünfköpfiges Team ist an ihrer Seite.

Schon in dieser Kontinuität sieht Klaus-Jürgen Zickler ein Plus für den Kunden: »Wir stehen für Erfahrung und Zuverlässigkeit. Und wie damals meine Mutter begleiten wir bis heute jeden Kunden noch persönlich – vom ersten Kontakt bis zur Übergabe der Immobilie.« Zugleich ist Zickler Immobilien offen für moderne Vermarktungsideen: »Wir setzen beispielsweise schon lange auf Immobilien-Videos und 360-GradFotografie. Damit gehören wir mit zu den innovativsten Maklerbüros.«

Seit einem Jahr besteht der mit dem Partner Hyp-E GmbH realisierte eigene Finanzierungsvermittler, der Kundinnen und Kunden über passgenaue Konditionen und Förderungen berät. Seit einiger Zeit stehen im Zickler-Immobilien-Portfolio auch Mehrfamilienmietshäuser, Wohn- und Geschäftshäuser sowie Gewerbeobjekte aus ganz Baden-Württemberg für Investoren. Beim Verkauf von privat an privat konzentriert sich Zickler Immobilien auf den Kreis Reutlingen und Tübingen: »Hier sind wir familiär und unternehmerisch daheim. Und hier engagieren wir uns auch ehrenamtlich mit unserer Expertise – beispielsweise im Gutachterausschuss der Stadt.« (gw)

Annenweg 2 72762 Reutlingen Telefon 07121-16440 office@zicklerimmobilien.de www.zicklerimmobilien.de