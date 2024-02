Tanznachmittag für Verliebte

Verliebte schweben oftmals im siebten Himmel – das ist gut so. Wie wäre es denn, an einem Sonntagnachmittag über die Tanzfläche zu schweben? Nicht ganz im Himmel, aber über den Dächern von Reutlingen. Gemeinsam mit der ADTV-Tanzschule Tanzen & Spaß bietet der Reutlinger General-Anzeiger seinen Abonnenten einen exklusiven Tanznachmittag an. Von frisch verliebt bis immer noch verliebt, kennt Tanzen kein Alter. Ob Anfänger oder Fortgeschrittene, das alles spielt keine Rolle. Ralph Boden und sein Tanzteam unterstützen bis zu 50 Paare und haben mit Discofox und Walzer die idealen Tänze ausgesucht. Der richtige Anlass, um verliebt in Schwung zu kommen.

Anleitung und Tipps von den Tanz-Profis

Begrüßungsgetränk inklusive

Preis 38 Euro pro Paar

Dauer rund 2 Stunden

Termin: Sonntag, 25.2.2024, von 14 - 16 Uhr

Ort: ADTV Tanzschule Tanzen und Spaß

Föhrstraße 1, 72760 Reutlingen, es sind ausreichend Parkplätze vorhanden