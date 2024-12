Die beliebteste Zierpflanze zur Adventszeit

Ein Weihnachtsstern zu Hause macht einfach was her und setzt einen schönen Farbakzent im Winter. In kräftigem Rot ist er am beliebtesten und mit einer Pflanze macht man in der Adventszeit sich selbst oder anderen eine Freude.

Der Reutlinger General-Anzeiger verlost, exklusiv für Abonnenten, mit unserem Partner BAUHAUS insgesamt 50 prächtige Weihnachtssterne im Gesamtwert von 450 Euro.

Hinweis: Die Weihnachtssterne sind rund 30 bis 40 cm hoch, haben einen Durchmesser von ca. 30 cm und sind ohne Übertopf. Alle Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Auslosung erfolgt unter allen Telefon- und Online-Teilnehmern.

Um teilzunehmen, füllen Sie unser Teilnahmeformular aus: