Den Eröffnungsabend in Reihe 1 genießen

Freitag, 21. Juni 2024, 18 Uhr

Marktplatz Reutlingen, am GEA-Tisch vor der Hauptbühne

Sechs Jahre sind seit dem letzten Reutlinger Stadtfest vergangen, höchste Zeit, gemeinsam zu feiern! Wir laden fünf Abonnenten und ihre Begleitpersonen auf ein besonderes Erlebnis ein.

Mit etwas Glück sitzen Sie zur offiziellen Eröffnung mit Fassanstich am GEA-Tisch im Ehrengastbereich. Direkt vor der Hauptbühne auf dem Marktplatz erhalten Sie je ein Glas frisch gezapftes Bier und zudem zwei 10-Euro-Verzehrgutscheine. Bei Bewirtung am Tisch heißt es dann, in netter Runde bei Livemusik der antenne 1 Band zu feiern!

Teilnahmeschluss: 13. Juni 2024