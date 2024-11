10:0 Punkte in der Fremde, 4:4 Zähler zu Hause - der Handball-Drittligist VfL Pfullingen will am Samstag gegen die TG Landshut mit aller Macht seine Heimbilanz verbessern. Das sagen Trainer Fabian Gerstlauer und Rückraumspieler Lasse Schiemann

Mit 21 Jahren bereits ein Leistungsträger beim VfL Pfullingen: Lasse Schiemann (mit Ball). Foto: Dieter Reisner Mit 21 Jahren bereits ein Leistungsträger beim VfL Pfullingen: Lasse Schiemann (mit Ball). Foto: Dieter Reisner

