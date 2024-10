Die Drittliga-Handballer des VfL Pfullingen verloren gegen den HC Erlangen II mit 26:30. Was nach der Pausenführung in Durchgang zwei passierte.

Pfullingens erfolgreichster Torschütze Niklas Roth zieht ab. Tobias Buck und Florian Scheerer stemmen sich Roth entgegen. Links: Silas Wagner vom VfL Pfullingen. Foto: Frank Pieth Pfullingens erfolgreichster Torschütze Niklas Roth zieht ab. Tobias Buck und Florian Scheerer stemmen sich Roth entgegen. Links: Silas Wagner vom VfL Pfullingen. Foto: Frank Pieth

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.