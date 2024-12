Axel Goller ist beim VfL Pfullingen handballerisch groß geworden. Am Samstag (20 Uhr) kehrt er mit dem HC Oppenweiler/Backnang in die Kurt-App-Halle zurück. »Ich freue mich auf viele bekannte Gesichter und eine glänzende Stimmung«, sagt der 24 Jahre alte Rechtsaußen im GEA-Interview.

Auch von der Siebenmeter-Linie treffsicher: Axel Goller vom HC Oppenweiler/Backnang. Foto: Alexander Hornauer Auch von der Siebenmeter-Linie treffsicher: Axel Goller vom HC Oppenweiler/Backnang. Foto: Alexander Hornauer

