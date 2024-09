Der VfB Stuttgart schenkt beim 3:3-Remis gegen den 1. FSV Mainz 05 ohne Not zwei Punkte her und wartet damit weiter auf den ersten Dreier der neuen Bundesliga-Saison. Was besonders gut und extrem mangelhaft beim Team von Trainer Sebastian Hoeneß war.

Niedergeschlagen: Die beiden Stuttgarter Verteidiger Anrie Chase (links) und Josha Vagnoman. Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa Niedergeschlagen: Die beiden Stuttgarter Verteidiger Anrie Chase (links) und Josha Vagnoman. Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.