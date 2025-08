Wie der VfB-Vizepräsident aus Reutlingen das Stuttgarter Trainingslager erlebt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTACH-EGERN. Seit Montag feilt der DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart im Trainingslager in Rottach-Egern an der Form für die kommende Spielzeit. Pünktlich zum Fanabend am Donnerstag schlug auch Vizepräsident Andreas Grupp am Tegernsee auf. Mit GEA-Sportredakteur Kilian Jährig sprach der Reutlinger über seinen Eindruck von der Mannschaft, das Testspiel in seiner Heimatstadt und seine Wünsche für die Saison.

Herr Grupp, wie ist ihr Eindruck vom Trainingslager?

Andreas Grupp: Die Rahmenbedingungen, abgesehen vom Wetter, würde ich sagen, sind echt toll. Super Hotel und ein Platz, der wirklich hervorragend ist. Man sieht, dass er den ganzen Regen hier gut verkraftet. Die Fans vor Ort sind top gelaunt, die Mannschaft ist gut drauf. Es ist schon schön, dass das Trainingslager nicht so weit weg von Stuttgart stattfindet. Gerade auch für unsere Fans.

Was für einen Eindruck haben Sie von der Mannschaft?

Grupp: Ich sehe eine gute Stimmung im Team. Die neuen Spieler wurden gut aufgenommen. Ich bin auf alle Zugänge sehr gespannt.

Wie haben Sie das letzte Testspiel in Reutlingen erlebt?

Grupp: Da war ich auch live mit dabei. Klar, es ist meine Heimatstadt. Die Tribüne war gut gefüllt. Über 5.000 Leute sind gekommen. Leider hat der Regen am Anfang ein bisschen Probleme gemacht, aber hinten raus war es super. Ein toller Tag - auch für die Reutlinger. Aus meiner Sicht hatten wir einen spielstarken Gegner und deshalb einen guten Test. Vor zwei Jahren haben wir im Pokal schon in Reutlingen gespielt. Vielleicht wird auch irgendwann in der Zukunft wieder eine Partie möglich sein.

Ihr Herz schlägt für den VfB Stuttgart. Was wünschen Sie sich für die kommende Saison?

Grupp: Es wäre natürlich eine tolle Sache, wenn wir da anknüpfen können, wo wir die letzten zwei Jahre waren. Dazu wäre es natürlich wichtig, dass die Spieler verletzungsfrei bleiben. (GEA)