Warum die Stuttgarter in der Bundesliga nach dem Fast-Abstieg in der Vorsaison nun für Furore sorgen. Eine exklusive Analyse von A bis Z.

Drei von vielen Gründen für die Erfolgsserie des VfB Stuttgart (von links): Chris Führich, Serhou Guirassy und Trainer Sebastian Hoeneß. Foto: Weber (2), Frank/Eibner Drei von vielen Gründen für die Erfolgsserie des VfB Stuttgart (von links): Chris Führich, Serhou Guirassy und Trainer Sebastian Hoeneß. Foto: Weber (2), Frank/Eibner

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.