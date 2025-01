Der Nicht-Angriffspakt von Gijon bei der WM 1982 ging als Schande in die Fußball-Geschichte ein. Kommt es nun 42 Jahre später in Stuttgart am Mittwochabend womöglich zu einer Neuauflage dieses unrühmlichen Eklats?

Der VfB Stuttgart will trotz der Ausgangslage auch gegen Paris St. Germain unbedingt über einen Sieg jubeln. Foto: Murat/dpa/dpa Der VfB Stuttgart will trotz der Ausgangslage auch gegen Paris St. Germain unbedingt über einen Sieg jubeln. Foto: Murat/dpa/dpa

