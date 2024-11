Aktuell Fußball

Topspiel in der Bundesliga: VfB Stuttgart empfängt formstarke Frankfurter

Gleich drei baden-württembergische Bundesligisten spielen am Sonntag. Auf die Stuttgarter wartet eine besonders hohe Hürde. Hoffenheim tritt auswärts, Heidenheim erst am späten Abend an.