Nach mehr als 14 Jahren ertönt in Bad Cannstatt wieder die mythische Champions-League-Hymne. Doch nach dem 1:1 gegen Sparta Prag ist nach dem Gänsehautmoment vor dem Anpfiff am Ende auch eine gewisse Enttäuschung beim VfB Stuttgart zu spüren.

Hat gegen die gut organisierte Hintermannschaft von Sparta Prag keinen leichten Stand: Stuttgarts Angreifer Deniz Undav. Foto: Frank/Eibner Hat gegen die gut organisierte Hintermannschaft von Sparta Prag keinen leichten Stand: Stuttgarts Angreifer Deniz Undav. Foto: Frank/Eibner

