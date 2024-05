Fünf Spieler des VfB Stuttgart für EM-Kader nominiert - Keeper Nübel selbst »überrascht«

Bitte aktivieren Sie Javascript

BERLIN. Julian Nagelsmann hat 27 Spieler in den vorläufigen Kader für die Fußball-Europameisterschaft berufen. Im DFB-Aufgebot stehen fünf Spieler des VfB Stuttgart: Die Nominierungen von Chris Führich, Deniz Undav und Maximilian Mittelstädt wurden bereits im Vorfeld bekannt gegeben. Am Donnerstag hat der Bundestrainer im Endspielort Berlin auch Torwart Alexander Nübel und Kapitän Waldemar Anton das EM-Ticket überreicht. Die Spieler des in dieser Bundesliga-Saison stark aufspielenden VfB bilden im EM-Kader den zweitgrößten Block. Nur der FC Bayern stellt mehr Spieler (sechs).

Der finale EM-Kader, der bis zum 7. Juni (24.00 Uhr) der UEFA gemeldet werden muss, darf maximal 26 Akteure umfassen. Nagelsmann muss also noch einen Akteur streichen. Das wird ein Feldspieler sein, weil Nagelsmann vier Torhüter im Kader haben möchte. Gastgeber Deutschland eröffnet die EM-Endrunde am 14. Juni in München gegen Schottland.

VfB-Torwart Nübel hatte schon seinen Urlaub geplant

Für Stuttgarts Torwart Alexander Nübel kommt seine Nominierung selbst »sehr« überraschend. »Ich habe am Dienstagabend Bescheid bekommen. Ich hatte meinen Urlaub schon geplant, aber verzichte natürlich sehr, sehr gerne«, sagte der 27-Jährige: »Ich wollte nach Tansania, Safari machen. Aber wie gesagt, das kann ich natürlich in den nächsten Jahren immer noch machen.« Die Berufung von Nagelsmann für das Heim-Turnier bedeute ihm »extrem viel« und sei etwas »Überragendes«. Nagelsmann will mit vier Torhütern in die EM gehen und hat neben Nübel Stammtorwart Manuel Neuer sowie Marc-André ter Stegen und Oliver Baumann nominiert.

Wie seine Rolle aussehen werde, wisse er noch nicht, sagte Nübel. Er sei sehr »ehrgeizig«, wisse aber auch sich unterzuordnen. »Es ist ein Teamsport. Ich denke, gesetzt sind Manu und Marc-André. Ich werde da hinkommen, werde meine Leistung abliefern und dann wird man sehen, wofür das reicht«, so der Keeper. »Aber grundsätzlich geht es darum, als Team zu funktionieren und für Deutschland alles rauszuholen.« Sein Verhältnis zu Neuer sei gut. »Ich glaube, wir hatten in der Zeit, als ich bei Bayern war, eine gute Zeit, haben uns verstanden«, so der 27-Jährige.

Der deutsche Kader für die Fußball-EM Tor: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Manuel Neuer (FC Bayern), Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Manuel Neuer (FC Bayern), Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) Abwehr: Waldemar Anton (VfB Stuttgart), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Joshua Kimmich (FC Bayern), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer 04 Leverkusen) Mittelfeld: Robert Andrich (Bayer 04 Leverkusen), Chris Führich (VfB Stuttgart), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Ilkay Gündogan (FC Barcelona), Toni Kroos (Real Madrid), Jamal Musiala (FC Bayern), Aleksandar Pavlovic (FC Bayern), Leroy Sané (FC Bayern), Florian Wirtz (Bayer 04 Leverkusen) Angriff: Maximilian Beier (TSG Hoffenheim), Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Kai Havertz (FC Arsenal), Thomas Müller (FC Bayern), Deniz Undav (VfB Stuttgart)

Nübel spielt seit dem vergangenen Sommer als Leihgabe des FC Bayern München beim VfB. Der deutsche Fußball-Rekordmeister verlängerte kürzlich Nübels Vertrag bis 2029, vorerst wird er aber weiter an die Schwaben ausgeliehen. Nübel hatte stets verdeutlicht, dass er nicht mehr als Nummer zwei hinter Neuer beim FC Bayern fungieren wolle.

Für die EM hoffe er, dass das Nationalteam in einen »schönen Flow« komme. »Ich glaube, das Ziel ist es schon, so erfolgreich wie möglich zu sein«, meinte Nübel. »Dann kann man zu Hause, glaube ich, einiges erreichen. Als deutsche Nation, glaube ich, muss man immer sagen, dass man um alles spielen will.«

Undav: »Deutschland-Trikot hat er sich verdient«

Nationalspieler Deniz Undav hat sich über seine Nominierung für die Fußball-Europameisterschaft via Tattoo-Studio gefreut und es als eine »coole Idee« bezeichnet. »Ich war selber überrascht, dass sich jemand traut, sich ein Tattoo von mir zu stechen«, sagte der Stürmer (27) des VfB Stuttgart am Donnerstag: »Ich muss irgendwie an ihn rankommen. Ich glaube, ich schicke ihm mal ein Trikot. Ein Deutschland-Trikot hat er sich verdient, glaube ich.«

Er selbst wolle sich kein Tattoo stechen lassen. Er sei »kein Fan« davon - anders als von Döner. »Natürlich« hätte er selbst für seine Nominierung seinen »Lieblingsdönerladen« ausgewählt, sagte der Angreifer des schwäbischen Fußball-Bundesligisten.

Undavs Berufung war am Mittwochabend über die Tattoo-Influencer-Seite »Togoone Tattooing« bei Instagram öffentlich gemacht worden. Gezeigt wird in dem Clip, wie ein Tattoo mit dem VfB-Profi als Motiv gestochen wird. Der Deutsche Fußball-Bund hatte einzelne EM-Nominierungen bereits seit Sonntag in TV-Sendungen und bei Instagram über prominente Personen oder Freunde und Bekannte der Profis bekannt. Am Donnerstag stellte der DFB den kompletten Kader vor.

Stuttgarts Deniz Undav gestikuliert. Foto: Tom Weller/DPA

Es sei mal was anderes und mache Spaß, meinte Undav zu der häppchenweisen Bekanntgabe. "Um ehrlich zu sein, habe ich nicht so viel davon mitbekommen, dadurch dass ich kein Social Media habe, aber ein paar Sachen wurden auf jeden Fall cool gemacht", so der Stürmer: "Ich glaube, nur das von Chris war ein bisschen zu einfach. Hier hätte man sich was anderes ausdenken können, einen Veganladen oder irgendwas anderes", bemerkte Undav: "Sonst eigentlich sehr cool, muss ich sagen.

Führichs EM-Ticket war von der Bäckerei Seeger in Nagold im Nordschwarzwald ausgestellt worden. Einen direkten Zusammenhang gebe es nicht, sagte Führich, der Veganer ist: »Ich hatte da jetzt direkt nichts mitzutun, aber ja, war auch schön, dass sie auch solche Parts in Deutschland mit reinbringen. Das ist auch eine sehr schöne Sache gewesen.«

Das ist der Fahrplan bis zum EM-Auftaktspiel

Bundestrainer Nagelsmann versammelt den DFB-Kader am 26. Mai in Blankenhain. Den ersten Teil der EM-Vorbereitung in Thüringen werden aber die Champions-League-Finalisten von Real Madrid und Borussia Dortmund komplett verpassen. Am 3. Juni bestreitet die Nationalmannschaft ein Testspiel in Nürnberg gegen die Ukraine. Die EM-Generalprobe folgt vier Tage darauf in Mönchengladbach gegen Griechenland. Weitere Gruppengegner des DFB-Teams neben Schottland sind Ungarn am 19. Juni in Stuttgart und die Schweiz am 23. Juni in Frankfurt. (dpa/GEA)

