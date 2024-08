Der VfB Stuttgart startet am Samstag gegen den SC Freiburg als Vizemeister in die neue Bundesliga-Saison. Was ist in den kommenden neun Monaten nun tatsächlich möglich für den VfB, der sich erstmals seit 14 Jahren wieder für die Champions League qualifiziert hat?

Neuer Kapitän beim VfB Stuttgart: Atakan Karazor, der den zum BVB abgewanderten Waldemar Anton als Spielführer beerbt. Foto: UlrichHufnagel Neuer Kapitän beim VfB Stuttgart: Atakan Karazor, der den zum BVB abgewanderten Waldemar Anton als Spielführer beerbt. Foto: UlrichHufnagel

