Sie sind das einzige Brüderpaar, das in Deutschland jemals ein Live-Spiel gemeinsam kommentiert hat. Und zwei echte Sympathieträger: Die beiden Fußball-Kommentatoren Uli und Joachim Hebel. Die England-Experten begleiten für Sky und Dazn die Creme de la Creme des europäischen Fußballs am Mikrofon. Der eine hat sich gerade seinen größten beruflichen Traum erfüllt und der andere kommentiert regelmäßig Topspiele in der englischen Premier League

Zusammen im Sky-Studio: Joachim (links) und Uli Hebel im April 2023. FOTO: SKY Zusammen im Sky-Studio: Joachim (links) und Uli Hebel im April 2023. FOTO: SKY

