Yannick Graf vom TSG Gomaringen ist nicht zu stoppen

LANGENSTEINBACH. Yannick Graf vom TSG Gomaringen war bei den baden-württembergischen Jugendmeisterschaften nicht zu stoppen. Nicht mal ein Sturz hielt den U 20-Starter davon ab, sich die Goldmedaillen über 3.000 und 1.500 Meter zu sichern. Im badischen Langensteinbach schnappte sich das Top-Talent zunächst den Landestitel über 3.000 Meter in 8:50,18 Minuten, nachdem er nach einer kleinen Rangelei im Rennen kurz zu Boden gegangen war. Ins 1.500 Meter-Rennen ging Graf deshalb mit einer Schürfwunde am Knie, einer geprellten Hüfte und verstauchten Fingern, doch das hinderte ihn nicht am zweiten Erfolg. »Taktisch gut eingestellt drückte Yannick von Anfang an auf das Tempo und gewann das Rennen in sehr guten 3:55,29 Minuten«, sagte sein zufriedener Trainer Alexander Seeger.

Auch Teamkollegin Marit Höner sicherte sich eine Medaille. Bronze holte sich die Mehrkämpferin beim Kugelstoßen mit einer Weite von 11,18 Metern, obwohl die U 20-Starterin keinen Versuch optimal traf. Luis Hornung erzielte über 800 Meter der männlichen Jugend U 20 einen 7. Platz.

Silber gewann Pitt Wanninger vom TSV Holzelfingen über 1.500 Meter in 4:19 Minuten dank einer starken Schlussrunde in der U 18-Konkurrenz. Des weiteren sicherte sich Annika Grimm vom LV Pliezhausen mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 40,63 Metern im Speerwurf der U 18 den Bronzeplatz. Selbiges gelang Liam Reips (TuS Metzingen) über die 100 Meter. 11,25 Sekunden bedeuteten für den 16-Jährigen eine neue persönliche Bestzeit und die Norm für die deutschen Jugendmeisterschaften. Über 200 Meter wurde Reips fünfter (23,08 Sekunden). (kil)