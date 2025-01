Winterlauf-Cup: Lorenz Baum siegt in Gniebel über 10 Kilometer

Bitte aktivieren Sie Javascript

GNIEBEL. Die Zufahrt im Pliezhäuser Ortsteil Gniebel zum Start des zweiten Laufs des Alb-Gold Winterlauf-Cups war komplett zugeparkt. Kein Wunder, wächst die Läuferschar bei diesen vier weit über die Region hinaus beliebten Events doch von Jahr zu Jahr. Von einer »Rekordanmeldung« sprach Simon Moser vom ausrichtenden LV Pliezhausen. »Wir haben rund 200 Teilnehmer mehr als im vorigen Jahr«, betonte er. »Vielleicht schaffen wir ja die 1.000-Finisher-Marke«, war er optimistisch.

Ganz hat es nicht gereicht mit dem Rekord am Samstagnachmittag. Aber es war wieder ein echtes Lauffest – und Petrus hatte einen gehörigen Anteil daran, denn bei 16 Grad und Sonnenschein kamen Frühlingsgefühle beim Winterlauf auf. Wie immer schickte Bürgermeister Christof Dold die Läufer höchstselbst auf die Runde. Er dankte den Organisatoren für ihr Engagement. Kein einfaches Unterfangen bei der steigenden Zahl an Hobbyläufern, die nach Pliezhausen strömen, um sich auf die Saison einzustimmen.

Schon beim Start des 10 km-Laufs der Alb-Gold-Serie war der spätere Sieger Lorenz Baum (Mitte, rechts LAV-Tübingen-Teamkollege Boris Rein) vorne zu finden. FOTOS: PIETH Schon beim Start des 10 km-Laufs der Alb-Gold-Serie war der spätere Sieger Lorenz Baum (Mitte, rechts LAV-Tübingen-Teamkollege Boris Rein) vorne zu finden. FOTOS: PIETH

Die Renngeschichten sind schnell erzählt, denn der Winterlauf hat seine Dauermatadoren. Allen voran Lorenz Baum (LAV Stadtwerke Tübingen), der schon in Reutlingen vor zwei Wochen keinen Zweifel daran ließ, dass er auch dieses Jahr die Laufserie gewinnen will. »Es war fast zu warm«, meinte der deutsche Marathonmeister von 2022, der sich schon nach der ersten Runde vom Feld abgesetzt hatte und in 31:49 Minuten satte 27 Sekunden Vorsprung auf Jonas Haiß vom TSV Riedlingen herausgelaufen hatte. Platz drei belegte Baums Teamkollege Jan Philipp Kisker, der in 32:24 die Ziellinie überquerte.

»Die Strecke ist durchaus anspruchsvoll, wenn dann noch bei dem Stück bergan zum Wald hoch Wind dazukommt, muss man richtig arbeiten«, sagte Seriensieger Baum. Er will am 8. Februar erneut an der Kreuzeiche den dritten Sieg holen und damit die Gesamtwertung gewinnen. »Für mich ist die Albgold-Serie die perfekte Saisonvorbereitung auf die Marathondistanz.«

Eva Dieterich unangefochten

Völlig unangefochten und eher einem Trainingslauf ähnelnd siegte bei den Frauen Eva Dieterich in 34:23. Die 25 Jahre alte deutsche Spitzenläuferin von der LAV Stadtwerke Tübingen hatte 56 Sekunden Vorsprung auf ihre Vereinskollegin Antonia Schiel und mehr als eine Minute auf Lokalmatadorin Charlotte Heim von der LV Pliezhausen (38:45) Minuten. »Die Bedingungen waren optimal, es hat richtig Spaß gemacht«, sagte Dieterich, die das erste Mal in Gniebel an den Start ging. Für sie ist die Alb-Gold-Serie Vorbereitung auf die Weltmeisterschaften in Tokio.

Auf der 5-Kilometer-Distanz war ebenfalls ein bekanntes Gesicht ganz vorne dabei: Jurij Mildner (Mildner Tragwerksplanung) hatte wieder die Oma zur moralischen Unterstützung dabei. Sein Sieg in 18:19 Minuten vor Rivale Felix Otto fiel dieses Mal allerdings etwas deutlicher aus als vor zwei Wochen in Reutlingen. »Ich habe 300 Meter vor dem Ende den Schlussspurt angezogen und gesehen, dass Felix nicht mithalten konnte.« Platz drei ging an Lorenz Rumpel von den Tuttlinger Sportfreunden.

Bei den Frauen gewann Henriette Prokop, Post-SV Tübingen in 22:06 Minuten vor Teamkollegin Monika Wensing. Einen hervorragenden dritten Platz belegte das aufstrebende Nachwuchstalent Naeama Awale. Die erst 14-Jährige von der TSG Münsingen benötigte 22:41 Minuten.

Quasi zum Aufwärmen hatte Awale schon zuvor den Kids-Lauf über die 1,5-Kilometer-Distanz in der Klasse U 14+ U 16 in 4:32 Minuten gewonnen. Bei den Jungs siegte Silas Steger in 4:02 Minuten von der LG Dettingen Erms. In der Klasse U 10 + U 12 siegte Arwin Bangert (TSV Holzelfingen) in 4:49 Minuten bei den Jungs und Anne-Linn Seip (Rübgarten) in 5:18 bei den Mädchen. (GEA)