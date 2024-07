Das Fußball-EM-Abenteuer in Stuttgart ist vorbei. Was in Erinnerung bleibt.

Allgemeine Sympathieträger: Schottische Fans feierten ihre Mannschaft, auch wenn's am Ende wieder ein Vorrunden-Aus gab. Foto: Marijan Murat/dpa Allgemeine Sympathieträger: Schottische Fans feierten ihre Mannschaft, auch wenn's am Ende wieder ein Vorrunden-Aus gab. Foto: Marijan Murat/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.