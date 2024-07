TV Rottenburg: Rolle rückwärts bei Elsäßer

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Eigentlich waren die Kaderplanungen der Verantwortlichen von Volleyball-Zweitligist TV Rottenburg schon abgeschlossen, als die Hiobsbotschaft kam. Außenangreifer Robin Leber muss sich einer Operation unterziehen. Das Schulterproblem hat große Auswirkungen auf die Saison. Ob der letztjährige Kapitän und Führungsspieler eine halbe oder die ganze Runde zuschauen muss, steht noch nicht fest. Damit fällt ein wichtiger Führungsspieler, emotionaler Leader und wichtiges Bindeglied der Mannschaft vorerst aus. Für Trainerteam und Management war schnell klar, dass diese Lücke geschlossen werden muss. »Vor uns liegt eine lange und intensive Saison. Das Risiko und der Druck auf Robin wären zu groß, wenn wir seinen Platz im Kader nicht neu besetzen würden. Wir wollen, dass Robin sich vollständig erholt und nicht weiter unter Schmerzen seine sportliche Zukunft riskiert«, sagt TVR-Manager Timo Baur.

Rolle Rückwärts bei Elsäßer

Mit Jakob Elsäßer konnte die Lücke »intern« gefüllt werden. Der Außenangreifer hatte sich nach drei Jahren beim TVR dazu entschieden, nicht mehr auf dem Spielfeld zu stehen. Nach einem Anruf von Trainer Jan Scheuermann konnte Jakob davon überzeugt werden, dass sich die Ausgangslage nun geändert hat und er der richtige Spieler ist, diese Lücke zu füllen. »Als Jakob uns vor einigen Wochen mitteilte, dass er sich entschieden hatte, eine neue Herausforderung zu suchen, schwang sehr viel Wehmut in seiner Stimme mit. Beim Anruf, dass er nun doch bleiben wird, klang seine Stimme sehr freudig und motiviert. Das ist mit Abstand die beste Lösung für uns, da wir Jakob davor schon gerne im Kader behalten hätten,« sagt Baur.

Vorbereitung in vollem Gange

Die Vorbereitungen für die neue Saison laufen auf Hochtouren. Der erste Trainingsblock endet am 27. Juli, bevor nach zwei Wochen Pause der zweite Trainingsblock beginnt. Auch wenn Scheuermann noch nicht mit allen Spielern regelmäßig planen kann, ist er mit dem bisherigen Trainingsstand zufrieden. Neuzugang Jannik Lehmann wird ab August in den Trainingsalltag einsteigen. Mitte August steht noch ein kleines Trainingslager in Freiburg an. (GEA)