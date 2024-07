Triathlon-Party in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Der Mey-Generalbau-Triathlon am Sonntag in Tübingen entpuppte sich als großer Erfolg. Mit rund 1.300 Teilnehmern waren so viele Sportbegeisterte dabei wie seit Jahren nicht mehr. Die Banden rund um die Strecke säumten zudem tausende Zuschauer, die das Geschehen begeistert verfolgten und für gute Stimmung sorgten.

»An den vielen glücklichen Gesichtern der Athletinnen und Athleten konnte man ablesen, wie viel Spaß sie in und um ihre Wettkämpfe hatten«, freute sich Projektleiter Moritz Lange. »Wir hatten rund 1.300 Teilnehmende, zwei ausverkaufte Distanzen, ein gutes Comeback der Schnupperdistanz und zum Abschluss mit den zwei Rennen der 1.Triathlon-Bundesliga absoluten Spitzensport.« Über die olympische Distanz (1,5 Kilometer Schwimmen, 43 Kilometer Radfahren und 9,5 Kilometer Laufen) setzte sich Jurij Mildner (Mildner Tragwerksplanung) in 1:57,58 Stunden durch. Ihm folgte Nicolas Mehrer von der LG Steinlach-Zollern und der Rottenburger Jan Belser. Bei den Frauen machte Vivien Bartosch (Epfendorf) in 2:13:03 vor Luisa Maroff (GSV Maichingen) das Rennen. Im Bundesliga-Wettkampf gewann das Team Saar bei den Männern, Witten war bei den Frauen nicht zu schlagen. Damit setzte sich jeweils der Meisterschaftsfavorit durch. Die Einzelwertung des Rennens über die Sprintdistanz (750 Meter Schwimmen, 18,8 Kilometer Radfahren und 4,8 Kilometer Laufen) sicherte sich der Franzose Jem Aurelien (52:20 Minuten). Die Frauen-Konkurrenz entschied die gerade mal 16-jährige Fanni Szalai aus Ungarn für sich (58:08 Minuten). Am Ende jubelten aber nicht nur die Sieger, sondern alle Besucher der Triathlon-Party. (GEA)