Schwierige Wochen: Alica Schmidt findet in Metzingen ihr Lächeln wieder

METZINGEN. Alica Schmidt ist Deutschlands populärste Leichtathletin in den sozialen Medien und für die junge Generation das Gesicht ihres Sports. In den vergangenen Wochen gab es auf ihrem Instagram-Account, dem 5,5 Millionen Menschen folgen, aber wenig fröhliche Schnappschüsse zu bewundern, denn die 26-Jährige machte eine schwierige Phase durch. Bei den deutschen Meisterschaften in Dresden erreichte die Läuferin das Finale über 800 Meter nicht und kämpfte mit einem Infekt. Schon Wochen davor in der Vorbereitung bremste eine Corona-Erkrankung sie aus und sorgte dafür, dass sie nach ihrem Wechsel von den 400 Metern auf die doppelte Strecke nicht wirklich glänzen konnte. »Es war nicht die Saison, die ich mir gewünscht habe«, schrieb sie unter ein Foto. »Aber definitiv eine, die ich gebraucht habe.«

Nach den Rückschlägen fand Schmidt ihr Lächeln aber schnell wieder. Bei einem von Fernsehmoderator Jochen Breyer moderierten Talk in Metzingen auf dem Gelände ihres Partners Hugo Boss war sie bestens aufgelegt und sprach über die Gründe für den Distanz-Wechsel, ihre Rolle als Vorbild im Internet und gab Hobby-Läufern auch noch Tipps, bevor sie eine Runde mit ihnen drehte.

»Ich hätte es bereut, wenn ich es nicht gemacht hätte«

»Ich hatte schon wahnsinnig lange überlegt, dass die 800 Meter mir ein Ticken besser liegen könnten. Deswegen stand für mich auf jeden Fall fest, ich möchte irgendwann in meiner Karriere diesen Schritt gehen«, erklärte die hochgewachsene Sportlerin, die bisher vor allem Erfolge in Staffelrennen und über 400 Meter gefeiert hatte. »Ich hätte es bereut, wenn ich es nicht gemacht hätte.«

Ihr Ziel ist es, sich für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles (USA) zu qualifizieren. »Für dieses Erlebnis möchte ich weiter arbeiten.« Bereits in Tokio und Paris war Schmidt bei der Sportgroßveranstaltung dabei. Dass das Vorhaben nicht ganz einfach wird, dürfte ihr nach der ersten Saison über die neue Strecke schnell klargeworden sein. Denn plötzlich gilt es mit völlig neuen Herausforderungen zu kämpfen.

»Ich muss zugeben, ich bin schon eine Naschkatze. Ich liebe Schokolade über alles«

Da wäre zum Beispiel der ständige Heißhunger. »Ich habe auch extrem viel gegessen, weil ich einfach extrem viel Hunger hatte, durch diese ganzen Kilometer«, verriet der Social-Media-Star nach der deutschen Meisterschaft. Die Trainingsumfänge haben sich drastisch erhöht. Von 10 bis 15 Kilometern pro Woche geht es aktuell auf bis zu 100 Kilometer. »Das macht einen riesigen Unterschied.« Ganz ungelegen kommt es ihr allerdings nicht. Denn wie Schmidt gestand: »Ich muss zugeben, ich bin schon eine Naschkatze. Ich liebe Schokolade über alles und Snacks und so.«

Was ihr allerdings deutlich mehr zu schaffen macht: Wie hart es über die 800 Meter im Rennen zugeht. »Von außen sah immer alles relativ entspannt aus. Aber ich habe schnell gemerkt, so einfach ist das gar nicht.« Von deutlich mehr Ellenbogeneinsatz als über die 400 Meter berichtet die aus Worms stammende Athletin. Um sich besser zu behaupten, gab es bereits ungewöhnliche Methoden, um das Durchsetzungsvermögen zu verbessern. »Wir haben es tatsächlich mal trainiert mit dem Boxsack und ich habe dagegen gehauen.«

»Ich dachte immer, es muss super anstrengend sein, damit ich besser werde«

Ihre Follower im Netz auf dem Laufenden zu halten: eine Selbstverständlichkeit für Schmidt, die auch einen Youtube-Kanal und ein Tiktok-Profil bespielt. »Der Fokus ist auf das Training gelegt«, betonte sie. Aber: »Wenn es möglich ist, dass ich da noch Eindrücke einfangen und teilen kann, dann mache ich das sehr gerne, weil ich die Leute auf meinem Weg als Leistungssportlerin mitnehmen will.« Mindestens eine Stunde Arbeit sei das am Tag. »Es nimmt schon viel Zeit in Anspruch und das muss man auch mögen.« Sie hoffe allerdings, die junge Generation vom Sport begeistern zu können. »Weil ich glaube, es ist super, super wichtig, sich sportlich zu betätigen, auch um die richtigen Werte mitzubekommen.« Von Ausdauer, Disziplin und Durchhaltevermögen spricht die deutsche Meisterin über 4x400 Meter. »Das ist etwas, das einen weiterbringt. Ich persönlich habe sehr viel, was ich gelernt habe, auf mein privates Leben anwenden können.«

Ein paar Entbehrungen nimmt sie da gerne in Kauf. Schmidt trinkt keinen Alkohol und verzichtet auf Sportarten wie Skifahren, um das Verletzungsrisiko zu minimieren. Auch falle es ihr nicht immer leicht, sich selbst aufzuraffen, um einen Long Run zu absolvieren. Für alle Hobby-Sportler, denen es genauso geht, hat sie ein paar Tipps parat. »Es hilft einfach in der Gruppe zu laufen. Ich finde, das macht einen enormen Unterschied, wenn man Leute an seiner Seite hat, mit denen man sich pushen kann oder einfach eine entspannte Zeit hat.« Gerade letzteres sei wichtig. »Ich dachte immer, es muss super anstrengend sein, damit ich besser werde. Weil sonst habe ich nichts gemacht. Aber gerade im Ausdauersport ist es extrem wichtig, dass man einfach auch auf seinen Körper hört und locker laufen kann. Es sollte sich gar nicht anstrengend anfühlen. So verbessert man die Grundlagenausdauer«, erklärte Schmidt, bevor sie sich mit einigen Fans auf eine kleine Jogging-Runde aufmachte. (GEA)