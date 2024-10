Reutlinger Ravens gewinnen Spitzenspiel

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Viertes Spiel, vierter Saisonsieg und das auch noch im Spitzenspiel: Basketball-Regionalligist TSG Solcom Ravens Reutlingen triumphiert in der IKG-Halle über das Team aus Lich in einem Krimi. Beim 84:82 (43:46) fiel die Entscheidung in letzter Sekunde. Besonders durch eine geschlossene Teamleistung und eine starke Schlussphase beeindruckt Reutlingen, das mit den Gießen Pointers, die ein Spiel mehr bestritten haben, an der Tabellenspitze liegt.

Das Fazit von Coach Vasilis Tsouknidis fiel entsprechend positiv aus. »Unser Team hat heute Charakter gezeigt und in entscheidenden Momenten Verantwortung übernommen. Dieser Sieg ist ein großartiger Schritt für unser Selbstbewusstsein«, freute sich der Reutlinger Trainer. Zunächst starteten die Gäste etwas besser. Vor allem dank des Ex-Tübingers Johannes Lischka, der mit insgesamt 24 Punkten und zwölf Rebounds aufwartete. Doch auch die Ravens zeigten sich kämpferisch und hielten durch effektive Abschlüsse von Lino Duarte, der mit 21 Punkten zum Topscorer der Gastgeber avancierte, den Anschluss.

Turner mit 15 Rebounds

In einem offenen Schlagabtausch lagen die Hausherren vor rund 650 lautstarken Zuschauern beim Seitenwechsel knapp im Hintertreffen (43:46). Die Reutlinger überzeugten in dieser Phase durch präzises Passspiel, angeführt von Kilian Fischer, der mit vier Assists auftrumpfte. Auch Javier Turner zeigte mit 15 Rebounds und vier Blocks eine starke Leistung unter dem Korb.

Ein Lauf im dritten Viertel brachte die TSG mit 65:61 in Front. In einer kampfbetonten Partie glich Lischka kurz vor Schluss für Lich aus. Es verblieben noch drei Sekunden. Tsouknidis nahm eine Auszeit, nach Wiederbeginn konnte Duarte nach einem mustergültigen Pass nur noch durch ein Foul gestoppt werden. Der Shooting Guard verwandelte beide Freiwürfe. Lich versuchte mit der letzten Aktion durch einen langen Pass nochmal zum Wurf zu kommen, doch Duarte war zur Stelle und stahl den Gästen den Ball. Letztendlich gaben in den letzten Sekunden die stärkeren Nerven der Reutlinger den Ausschlag. (GEA)