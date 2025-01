Die deutschen Handballer haben mit dem Viertelfinal-Aus bei der Weltmeisterschaft eine Enttäuschung erlebt. Dass Bundestrainer Alfred Gislason in dem Ergebnis keinen Rückschritt erkennen will, zeigt, dass der Isländer der Falsche für dieses Amt ist, findet GEA-Sportredakteur Frank Pleyer .

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason will keinen Rückschritt angesichts des Scheiterns im WM-Viertelfinale erkennen. Foto: Stache/dpa/dpa Handball-Bundestrainer Alfred Gislason will keinen Rückschritt angesichts des Scheiterns im WM-Viertelfinale erkennen. Foto: Stache/dpa/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.