Ukrainische Athleten mit politischen Botschaften: »The sky is the limit«, sagt Jaroslawa Mahutschich

Gold für Jaroslawa Mahutschich, Gold für die Ukraine. Damit hat die junge Frau alles gewonnen. FOTO: HOPPE/DPA Gold für Jaroslawa Mahutschich, Gold für die Ukraine. Damit hat die junge Frau alles gewonnen. FOTO: HOPPE/DPA

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.