Letztes BW-Cup-Rennen in Reutlingen: Sahnen Gastgeber ab?

REUTLINGEN. Heimspiel für die Motocrosser des 1. RMC Reutlingen: Am Samstag ab 11.35 Uhr werden auf der Strecke am Sportpark die letzten Saison-Rennen im BW-Cup ausgetragen. Wenn es richtig gut läuft, können die Gastgeber in allen Klassen Meister werden. Einer hat den Titel in der baden-württembergischen Jugend-Motocross-Meisterschaft sogar schon sicher: Ben Maier ist mit seiner 50er-Maschine für die Konkurrenz uneinholbar. Mehr als 130 Motocrosser sind in Reutlingen in den Klassen 50, 65, 85, 125 und Senioren am Start. »Das ist ein richtig guter Saisonabschluss«, freut sich der Vereinsvorsitzende Florian Allramseder.

Auch bei Noah Moosherr dürfte in seiner Klasse bei 41 Punkten Vorsprung der Titel eine sichere Sache sein. Nils Fauser legte eine beeindruckende Aufholjagd hin, so dass der 14-Jährige noch Aussichten hat, in der Klasse 85 den Gesamtsieg zu holen. Und bei den 125ern duellieren sich gleich zwei Piloten vom 1. RMC um die Meisterschaft: Felix Ankele hat zehn Punkte Vorsprung vor Tom Millitzer.

Auch bundesweit sind die Reutlinger sehr gut dabei. Allramseder: »2024 ist für den Club wirklich eine sehr erfolgreiche Saison.«. Bei der deutschen Jugend-Motocross-Meisterschaft stand Tom Millitzer als Dritter auf dem Podest. Beim ADAC-MX-Bundesendlauf kamen Ben Maier als Dritter und Nils Fauser als Zweiter ins Ziel und das Team Württemberg mit weiteren Fahrern vom 1. RMC auf den dritten Platz. Und beim Motocross of Clubs in München setzte sich das Reutlinger Team mit Elias Stapel, John Vogelwaid und Tommy Schnitzler als zweitbestes durch, den dortigen 85er-Cup gewann wiederum Nils Fauser. (GEA)