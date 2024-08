Für die Reutlinger Eagles geht's um den Klassenerhalt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Samstag (18 Uhr, Stadion an der Kreuzeiche) empfängt der Football-Regionalligist SSV Reutlingen 05 Eagles die Stuttgart Scorpions. Mit einem Sieg bleiben die Schützlinge von Trainer Michael Häring (3:5-Erfolge) sicher in der Liga. Die Scorpions wiederum würden bei einer Niederlage als Tabellenletzter in die Oberliga absteigen. Personell sind die Voraussetzungen gut, die Eagles werden mit 50 Spielern antreten können. Möglich macht dies, dass die Runde der Reserve sowie des U 19-Teams bereits beendet ist. Und auch Motivation ist ausreichend vorhanden. »Das Hinspiel in Stuttgart war unser schlechtestes Saisonspiel. Das wollen wir einfach korrigieren«, betont Häring, der neben den Langzeitverletzten auch auf Elian Porreca, Felix Cardinal von Widdern und Franz Schneider verzichten muss. Dafür kehren Domenico Streich und Yannick Buchwalder zurück. Für Tobias Reinhardt wird es nach beruflichen Verpflichtungen das erste Saisonspiel.

»Darüber freue ich mich ganz besonders. Er war letztes Jahr unser interner MVP«, berichtet Häring. Der Spieltag steht zudem unter dem Motto »White out«, also alle Zuschauer sollen in Weiß kommen. Dazu werden neue Shirts in Lila verkauft. »Das sind unsere beiden Farben«, so Häring, der sich zudem auf viele ehemalige Spieler der Eagles freuen kann, die zur Partie gegen die Stuttgart Scorpions eingeladen sind. Sportlich ist die Devise klar: »Wir wollen die zwei letzten Spiele gewinnen, um positiv aus der Saison gehen zu können«, sagt Häring. (tob)