Dominic Lobalu aus dem Südsudan läuft bei der EM in Rom für die Schweiz zum Titel über 10.000 Meter. Bei den Olympischen Spielen darf er für seine neue Heimat allerdings nicht starten. FOTO: BOTT/DPA Dominic Lobalu aus dem Südsudan läuft bei der EM in Rom für die Schweiz zum Titel über 10.000 Meter. Bei den Olympischen Spielen darf er für seine neue Heimat allerdings nicht starten. FOTO: BOTT/DPA

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.