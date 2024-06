Der Fußballgott war im EM-Spiel zwischen Portugal und Tschechien nicht auf der Seite von Superstar Cristiano Ronaldo. Trotz Chancen im Überfluss gelang ihm kein Tor. Die Portugiesen konnten dennoch einen späten und hochverdienten 2:1-Sieg feiern. Foto: Robert Michael/DPA Der Fußballgott war im EM-Spiel zwischen Portugal und Tschechien nicht auf der Seite von Superstar Cristiano Ronaldo. Trotz Chancen im Überfluss gelang ihm kein Tor. Die Portugiesen konnten dennoch einen späten und hochverdienten 2:1-Sieg feiern. Foto: Robert Michael/DPA

