Vor dem dritten Vorrundenspiel der »Three Lions« gegen die Slowenen stand der »Ansturm von der Insel« an. Mehr als 100.000 Engländer werden in Köln erwartet.

Die englischen Fans zeigen sich kreativ bei der Outfitwahl. Foto: Arne Dedert/dpa Die englischen Fans zeigen sich kreativ bei der Outfitwahl. Foto: Arne Dedert/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.