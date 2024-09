TV Rottenburg in guter Frühform

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Der Volleyball-Zweitligist TV Rottenburg präsentierte sich in den bisherigen Testspielen in starker Form. Liga-Rivale Ludwigsburg wurde vo 150 Zuschauern in der Volksbank-Arena mit 3:1 bezwungen. Rottenburgs Zugang Jannik Lehmann hinterließ dabei einen guten Eindruck und punktete ebenso wie Niklas Lichtenauer fleißig über die Diagonalposition. Gegen den ebenfalls in der 2. Liga beheimateten TV Bühl siegte Rottenburg mit 3:1. Bei einem Turnier in Schwenningen gelang dem TVR gegen eine baden-württembergische Nachwuchs-Auswahlmannschaft ein 3:0-Erfolg. Im Finale gegen den Erstligisten Freiburg verloren die an diesem Tag ersatzgeschwächten Rottenburger mit 1:3. Dennoch zog Trainer Jan Scheuermann ein positives Fazit: »Ich bin zufrieden mit dem Aufschlagdruck meiner Spieler und der Umsetzung der taktischen Maßnahmen.« (GEA)