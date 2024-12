Michael Berrer verlässt den TV Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Er leistete als Spieler auf und dank seines reichen Erfahrungsschatzes auch neben dem Platz in der vergangenen Tennis-Zweitliga-Saison wertvolle Dienste für den TV Reutlingen. Michael Berrer kam in allen acht Begegnungen zum Einsatz, erzielte mit seinen 43 Jahren eine ansehnliche 4:4-Bilanz und landete mit dem Team auf dem vierten Platz, lediglich zwei Punkte hinter dem Meister Bad Vilbel. In der bevorstehenden Runde 2025 allerdings wird Berrer nicht mehr für den TVR aufschlagen - der Ex-Profi schloss sich dem TEC Waldau Stuttgart an.

Nach dem Abstieg aus der Regionalliga gibt es beim TEC Waldau einige personelle Veränderungen. Berrer kehrt zu den Stuttgartern zurück und wird voraussichtlich drei Spiele in der Württembergliga bestreiten. »Ich möchte dem Club, der viel für mich getan hat, nun etwas zurückgeben«, wird Berrer, der bereits zu Beginn seiner Karriere viele Jahre für den TEC aktiv war, in einer Vereinsmitteilung zitiert. Interessant: In der Württembergliga kommt es zum Duell zwischen Waldau und der zweiten Mannschaft des TV Reutlingen.

Linkshänder Berrer spielte von 2015 bis 2018 für den TV Reutlingen in der 1. und 2. Bundesliga. Danach ging er für den Regionalligisten TC Doggenburg auf Punktejagd, ehe er in der Saison 2024 wieder für Reutlingen aufschlug. Im vergangenen Jahr wurde Berrer Weltmeister in der Altersklasse 30. (GEA)