Die Metzinger Bundesliga-Handballerinnen starten auf Platz acht mit zwei Auswärts-Spielen ins neue Jahr. Auf die Partie am Samstag in Bensheim folgt die Begegnung nächste Woche in Oldenburg.

Zuletzt von Rückenproblemen und einer Erkältung gestoppt, jetzt voraussichtlich wieder im Metzinger Kader: Kreisläuferin Svenja Hübner (beim Wurf). Foto: Jürgen Meyer

