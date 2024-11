Auf die HSG Blomberg-Lippe sind die Metzinger Handballerinnen in den vergangenen Monaten mehrfach getroffen. Jetzt gibt's das nächste Duell - diesmal in der European League.

Die schwedische Rückraumspielerin Elinore Johansson (Mitte) kommt bei der TuS immer besser in Schwung. Foto: T.Baur/Eibner Die schwedische Rückraumspielerin Elinore Johansson (Mitte) kommt bei der TuS immer besser in Schwung. Foto: T.Baur/Eibner

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.