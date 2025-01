Rückraumspielerin Woth verlässt die TuS Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Eineinhalb Monate nach ihrem Vater ist auch für Viktoria Woth das Kapitel bei den Metzinger Bundesliga-Handballerinnen beendet. Ihr Vater Peter war als Trainer im Dezember durch Miriam Hirsch ersetzt worden. Jetzt sagt auch die Rückraumspielerin servus. Sie verabschiedet sich in Richtung Slowakei, wo sie sich dem Erstligisten HC Dunajska Streda anschließen wird.

Die abwehrstarke, flinke Akteurin war 2022 von Borussia Dortmund zur TuS gewechselt. Ein Dreivierteljahr später zog sie sich einen Kreuzbandriss zu. Die Spielmacherin kämpfte sich wieder zurück und trug sich beim sensationellen Metzinger Pokalsieg im Finale in die Torschützenliste ein. Nun bat sie die Metzinger Geschäftsführung um eine vorzeitige Vertragsauflösung. Grund für die Bitte um Freigabe ist, dass die Ungarin näher an ihrer Heimat sein will. Die Kreisstadt Dunajska Streda liegt im Osten der Slowakei unweit der Grenze zu Ungarn. »Wir wünschen Viki für ihre weitere Karriere sowie auch privat alles Gute«, sagte TuS-Geschäftsführer Ferenc Rott. (GEA)