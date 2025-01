Die Metzinger Bundesliga-Handballerinnen feiern den dritten Sieg in Folge. Beim 26:24 in Oldenburg überzeugt das Team mit Kampfgeist und Widerstandskraft in der entscheidenden Phase.

Marie Weiss hält mit drei Paraden in den letzten sechs Minuten den Metzinger Sieg in der Oldenburger EWE-Arena fest. Foto: Schmidt/Eibner Marie Weiss hält mit drei Paraden in den letzten sechs Minuten den Metzinger Sieg in der Oldenburger EWE-Arena fest. Foto: Schmidt/Eibner

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.