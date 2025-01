Metzinger Bundesliga-Handballerinnen treten zum Rückrunden-Beginn beim Tabellenfünften VfL Oldenburg an. Ziel für die zweite Saisonhälfte: Mehr Punkte als in der Hinrunde zu holen.

Metzingens Spielmacherin Nele Franz, die hier den Sieg in Bensheim feiert, erhält ein Lob von Trainerin Miriam Hirsch. Foto: L. und C. Wessely/Eibner Metzingens Spielmacherin Nele Franz, die hier den Sieg in Bensheim feiert, erhält ein Lob von Trainerin Miriam Hirsch. Foto: L. und C. Wessely/Eibner

