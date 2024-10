Frauenhandball-Bundesligist TuS Metzingen gastiert am Mittwoch beim Tabellensiebten Blomberg. Auf diesen Gegner werden sie in dieser Saison noch einige Male treffen

Metzingens U20-Nationalspielerin Ida Petzold (links), die zuvor meist auf der Bank saß, erhielt zuletzt beim Sieg im Pokal-Achtelfinale Einsatzzeit. Foto: T. Baur/Eibner Metzingens U20-Nationalspielerin Ida Petzold (links), die zuvor meist auf der Bank saß, erhielt zuletzt beim Sieg im Pokal-Achtelfinale Einsatzzeit. Foto: T. Baur/Eibner

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.