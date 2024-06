Wohin Daniel Keppeler und Timo Lanmüller von den Tigers Tübingen wechseln

Spielt in der kommenden Saison mit Crailsheim in Tübingen: Daniel Keppeler.

TÜBINGEN. Nach dem Abgang von Spielmacher Gianni Otto und seinem bevorstehenden Wechsel zum Basketball-Bundesligisten (BBL) Syntainics MBC aus Weißenfels (der GEA berichtete exklusiv) ist auch die Zukunft von Daniel Keppeler und Timo Lanmüller geklärt. Der langjährige Tigers-Center Keppler verlässt die Raubkatzen wie Otto nach vier Jahren und wird nach GEA-Informationen künftig das Trikot des Tübinger Zweitliga-Rivalen Hakro Merlins Crailsheim tragen.

Der 27-Jährige soll beim Club aus Hohenlohe, der in der abgelaufen BBL-Saison wie die Tigers abgestiegen war, einen Vertrag über ein Jahr unterschreiben, der sich bei Aufstieg automatisch um eine weitere Saison verlängern würde. Keppeler wäre damit Nachfolger des Ex-Tigers Bogdan Radosaljevic, der seine Karriere im Verlauf der vergangenen Spielzeit verletzungsbedingt beenden musste. Keppeler kam in der vergangen Bundesliga-Saison auf 26 Einsätze, in denen er durchschnittlich 5,7 Punkte und 2,7 Rebounds auflegte. Zudem erzielte er eine starke Ausbeute von 1,4 Blocks pro Spiel. Damit lag er ligaweit auf dem zweiten Platz hinter Braunschweigs Big Man Jilson Bango (1,6 geblockte Würfe).

Lanmüller folgt Chris Philipps

Auch Tigers-Guard Lanmüller hat mittlerweile eine neue sportliche Heimat gefunden. Nachdem Mitte Juni der Abschied des 23 Jahre alten Basketballers vom Bundesliga-Absteiger Tübingen bekannt wurde, steht nun fest, dass er seinem letztjährigen Teamkollegen Chris Philipps zum einzigen Bundesliga-Aufsteiger Fraport Skyliners, der im Zweitliga-Finale den Karlsruhe Lions unterlegen war, folgt.

In Frankfurt unterschrieb der 1,93 Meter große Defensivspezialist einen Einjahresvertrag und spielt nun unter dem 123-maligen deutschen Nationalspieler Denis Wucherer auch wieder an der Seite von Lorenz Brenneke, mit dem er in der deutschen U 18-Auswahl 2018 das renommierte Albert-Schweitzer-Turnier gewann. Lanmüller trug in den vergangenen dreieinhalb Spielzeiten das Tigers-Trikot. In der abgelaufenen BBL-Saison kam der österreichische Nationalspieler in 30 Partien auf 2,7 Punkte, 1,4 Rebounds und 1,4 Assists für die Tigers. (GEA)