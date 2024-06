In den kommenden Wochen entscheidet sich, wo Gianni Otto in der kommenden Saison auf Körbejagd geht. Was der 28-Jährige, dessen Vertrag bei den Tigers Tübingen ausgelaufen ist, und der neue Headcoach Domenik Reinboth dem GEA exklusiv verraten.

Spielmacher Gianni Otto von den Tigers Tübingen. Foto: Eibner-Pressefoto/Ryan Sleiman Spielmacher Gianni Otto von den Tigers Tübingen. Foto: Eibner-Pressefoto/Ryan Sleiman

