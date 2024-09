Der Zweitligist Tigers Tübingen empfängt am Samstagabend das langjährige BBL-Topteam EWE Baskets Oldenburg zum Pflichtspielauftakt in der ersten Runde des BBL-Pokals. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Modus und dem Duell David gegen Goliath.

Für den gebürtigen Oldenburger Vincent Neugebauer (Mitte) wird die Partie am Samstag ganz besonders. Foto: Markus Ulmer Für den gebürtigen Oldenburger Vincent Neugebauer (Mitte) wird die Partie am Samstag ganz besonders. Foto: Markus Ulmer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.